عاجل.. طريقة تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

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تتيح وزارة الداخلية، تقديم طلب لتغيير المهنة للوافد عبر منصة "أبشر"، عبر سلسلة من الخطوات.





خطوات تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اضافة اعلان



شروط تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر



الاستعلام عن تغيير المهنة عبر منصة أبشر



- سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).- اختر (الأعمال) من القائمة الرئيسة.- اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية- قم بتقديم طلب لتغيير المهنة.- يقوم النظام بالتحقق من عدم وجود ملاحظات تمنع تعديل المهنة، ثم يتوجب على صاحب العمل مراجعة مكاتب الجوازات لطباعة الإقامة أو اختيار البريد السعودي - واصل.موافقة وزارة العمل وعدم وجود ملاحظات تمنع تعديل المهنة.تغيير الإقامة بسبب تغيير المهنة.العمالةيمكن الاستعلام عن طلب تعديل المهنة الذي تم تقديمه عن طريق منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر.- اضغط على "أبشر أفراد".- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.- اضغط على حسابي"، ستظهر لك مجموعة من الخيارات الجديدة.- اضغط على "لوحة المعلومات" ستجد المعلومات الخاصة باسمك وبياناتك.- بعدها قم بالضغط على "تفاصيل أكثر"، ومن خلالها سيمكنك التعرف على ما إذا تم تغيير مهنتك أم لا.