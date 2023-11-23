عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

أ أ

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لزوجة المواطن "غير السعودية" وأرملته ومطلقته، التقدم بطلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. اضافة اعلان

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على تساؤل بهذا الصدد: "يمكـن لزوجـة المواطن أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور".

وعليكم السلام

أهلاً بك,



يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



نتطلع لخدمتك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 23, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن الأهلية



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

