عاجل.. طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات بالشروط الجديدة 1445

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تعد منصة إحكام، منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة التي تتكون من وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان. اضافة اعلان





اختصاصات منصة إحكام العقارية

وتختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، حيث تنظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة.







خطوات التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات 1445



اختصاصات منصة إحكام



شروط تعديل وتملك العقارات منصة إحكام



ما وثائق التملك في منصة إحكام؟



1ـ في البداية يجب عليك التوجه نحو الموقع الإلكتروني لمنصة إحكام.2ـ ثم من النافذة الرئيسة انقر على التسجيل في المنصة.3ـ ستنتقل إلى نافذة تعبئة البيانات قم بتعبئة النموذج الموضح أمامك وسجل كافة بياناتك الشخصية.4ـ ثم بعد ذلك أرفق المستندات والأوراق المطلوبة ثم بعد ذلك أرسل طلبك.5ـ بعد ذلك قم بمراجعة المكتب الهندسي لرفع تقرير مساحة العَقَار على المنصة.6ـ تابع حالة طلبك باستمرار لتتعرف على كل جديد.ـ تختص المنصة في النظر في طلبات تملك العقارات.ـ النظر في طلبات تعديل ملكية العقارات.ـ النظر في طلبات تعديل علي صك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.ـ تهتم بالنظر في طلبات إثبات تملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط المتعارف عليها.1ـ يشترط ألا يكون قد سبق الفصل في أمر العَقَار بحكم قضائي مكتسب ذي صفة نهائية.2ـ يجب ألا يكون العَقَار المختص ضمن المواقع التي لا يجوز الحصول فيها على الملكية سواء بموجب الشرع أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.3ـ أن تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العَقَار المختص قبل أمر المنع من الإحياء.ـ وثيقة توضح بيانات العقّار ونوع العقّار ونوع العقّار ومساحة العقّار بالمتر المربع.ـ مستند يوضح موقع العقّار ونوع الطلب.ـ صورة من بطاقة الهُوِيَّة للمتقدم.ـ صورة من سجل الجهة في حالة أن المدعى عليه له شخصية اعتبارية.ـ نسخة من بيانات الوكيل إن وجد ونسخة من بيانات المحامي.ـ نسخة من الوكالة للشرعية والتفويض الرسمي.ـ رفع لمساحة العقّار من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار وإحداثيات وموقعه وحدوده.