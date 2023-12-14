الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

حافز الاستدامة
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 برنامج حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبه لهم.
ويستمر تقديم الدعم من برنامج حافز لمدة 15 شهرًا من تاريخ قبول الطلب. وتختلف نسبته حسب الحالة الشخصية لكل فرد. اضافة اعلان

شروط برنامج حافز البحث عن العمل

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول في برنامج حافز البحث عن العمل، تتضمن ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- ألا يقل عمره عن 20 سنة، ولا يزيد على 35 سنة.
- أن يكون قادرًا على العمل.
- ألا يكون موظفًا أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- ألا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
- ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات).
- ألا يكون له دخل ثابت يعادل ألفي ريال أو أكثر وذلك كمتوسط شهري خلال الـ 12 شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة.
- ألا يكون مستحقًا لمعاش تقاعدي.
- ألا يكون مستحقًا لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
- أن يكون مقيمًا في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الـ 12 شهرًا السابقة لتقديم الطلب.
- ألا يكون مقيمًا في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها.

خطوات التسجيل في برنامج حافز:

فيما يلي خطوات التسجيل في برنامج حافز البحث عن العمل:
ادخل إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة طاقات (من هنا).
قم عملية التسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
قم بكتابة رقم جوالك الخاص.
انقر على أيقونة تأكيد.
سجّل رمز التحقق المرسل إلى جوالك الذي قمت بتسجيله في الخطوة السابقة.
اضغط على علامة التبويب إرسال.
قم بتسجيل عنوان بريدك الإلكتروني.
انقر على أيقونة إرسال.
اضغط على علامة التبويب تحديث البيانات.
انقر على أيقونة إضافة المؤهل العلمي.
قم بإدخال كافة بيانات المؤهل العلمي الذي ترغب في إضافته.
قم بتأكيد بريدك الإلكتروني من خلال الرابط المرسل إليك عبر البريد الإلكتروني.
قم بملء كافة المعلومات الشخصية المطلوبة.
انقر على أيقونة حفظ.
أجب عن جميع الأسئلة الخاصة بالاستبيان.
سيتم إشعارك بأن عملية التسجيل في بوابة طاقات تمت بنجاح.
انتقل إلى قائمة برامجنا.
اختر برنامج حافز البحث عن العمل.
اضغط على علامة التبويب تقدم الآن.
قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة.
اضغط على علامة التبويب تقديم الطلب.
سجّل رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر رقم جوالك.
انتظر لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة شهور للتحقق من أهليتك.

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