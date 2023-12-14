عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز للحصول على إعانة 15 شهرًا

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برنامج حافز هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبه لهم.

ويستمر تقديم الدعم من برنامج حافز لمدة 15 شهرًا من تاريخ قبول الطلب. وتختلف نسبته حسب الحالة الشخصية لكل فرد. اضافة اعلان





شروط برنامج حافز البحث عن العمل



خطوات التسجيل في برنامج حافز:



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