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عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

حافز الاستدامة
حافز طاقات
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العديد من الخدمات أعلنت عنها المملكة وأتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية، جميعها تصب في صالح الموطن.

من بين هذه الخدمات برنامج حافز طاقات و هو برنامج تنموي مقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عن فرصة عمل تتناسب مع المؤهل العلمي الخاص بهم.اضافة اعلان

طريقة التسجيل في برنامج حافز



1- الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص (طاقات).
2- اختيار أيقونة تسجيل جديد.
3- من أجل فتح حساب سوف يطلب الموقع إدخال البيانات الشخصية.
4- يتم إدخالها في الأماكن المخصصة مع مراعاة عدم ترك خانة فارغة.
5- رفع المستندات التي يطلبها الموقع والتي تتعلق بالشهادة العلمية.
6- سوف يتم إرسال رسالة تأكيد رقم الهاتف المدخل ضمن البيانات.
7- الضغط على أيقونة برامجنا.
8- ظهور قائمة من الخيارات يقوم المستخدم بالضغط على برنامج حافز.
9- الخطوة التالية الضغط على التقديم الآن.
10- ظهور صفحة الشروط والأحكام.
11- بعد القراءة تحديد كلمة موافقة.
12- استكمال البيانات كما يطلبها الموقع.
13- رفع السيرة الذاتية بشكل صحيح.
14- مراجعة البيانات والسيرة الذاتية للتأكيد.
15- الخطوة الأخيرة الضغط على تقديم الطلب للتسجيل.

شروط التسجيل في برنامج حافز



حددت الوزارة قائمة بالشروط التي يجب أن تتوفر في التقديم:

1- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2-إقامتها داخل السعودية بصفة دائمة أو على الاقل لمدة 12 شهر قبل التقدم بطلب.
3- العمر لا يقل عن 20 ولا يتخطى حاجز 35 عام.
4- عدم امتلاك أي وظيفة سواء كانت تابعة إلى قطاع خاص أو حكومي.
5- يجب ألا تكون طالبة في أي مرحلة من المراحل التعليمية وكذلك يجب ألا تكون متدربة.
6- ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بها لمدة عام قبل التقدم بطلب عن 2000 ريال فى الشهر الواحد.

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