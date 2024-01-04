عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

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العديد من الخدمات أعلنت عنها المملكة وأتاحتها عبر الوسائل الإلكترونية، جميعها تصب في صالح الموطن.



من بين هذه الخدمات برنامج حافز طاقات و هو برنامج تنموي مقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عن فرصة عمل تتناسب مع المؤهل العلمي الخاص بهم. اضافة اعلان





طريقة التسجيل في برنامج حافز

1- الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص (طاقات).

2- اختيار أيقونة تسجيل جديد.

3- من أجل فتح حساب سوف يطلب الموقع إدخال البيانات الشخصية.

4- يتم إدخالها في الأماكن المخصصة مع مراعاة عدم ترك خانة فارغة.

5- رفع المستندات التي يطلبها الموقع والتي تتعلق بالشهادة العلمية.

6- سوف يتم إرسال رسالة تأكيد رقم الهاتف المدخل ضمن البيانات.

7- الضغط على أيقونة برامجنا.

8- ظهور قائمة من الخيارات يقوم المستخدم بالضغط على برنامج حافز.

9- الخطوة التالية الضغط على التقديم الآن.

10- ظهور صفحة الشروط والأحكام.

11- بعد القراءة تحديد كلمة موافقة.

12- استكمال البيانات كما يطلبها الموقع.

13- رفع السيرة الذاتية بشكل صحيح.

14- مراجعة البيانات والسيرة الذاتية للتأكيد.

15- الخطوة الأخيرة الضغط على تقديم الطلب للتسجيل.



شروط التسجيل في برنامج حافز





حددت الوزارة قائمة بالشروط التي يجب أن تتوفر في التقديم:





1- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2-إقامتها داخل السعودية بصفة دائمة أو على الاقل لمدة 12 شهر قبل التقدم بطلب.

3- العمر لا يقل عن 20 ولا يتخطى حاجز 35 عام.

4- عدم امتلاك أي وظيفة سواء كانت تابعة إلى قطاع خاص أو حكومي.

5- يجب ألا تكون طالبة في أي مرحلة من المراحل التعليمية وكذلك يجب ألا تكون متدربة.

6- ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بها لمدة عام قبل التقدم بطلب عن 2000 ريال فى الشهر الواحد.



