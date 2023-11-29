الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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عاجل.. طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة وشروط التقديم

عقارات الدولة
هيئة عقارات الدولة
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أتاحت هيئة عقارات الدولة، للمواطنين الذين يملكون العقارات دون وجود وثائق رسمية تثبت ملكيتها، التسجيل في هيئة عقارات الدولة وفقًا لشروط محددة.اضافة اعلان
وتوفر هيئة عقارات الدولة ذلك عن طريق منصة إحكام لتسهيل الإجراءات على مالكي العقارات داخل المملكة، من خلال اتباع خطوات محددة لإتمام العملية.



حجز موعد منصة إحكام

1ـ القيام بالدخول إلى نظام حجز المواعيد على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة عقارات الدولة (من هنا).
2ـ اختيار فرع هيئة العقار من بين القائمة المنبثقة.
3ـ تحديد تاريخ اليوم المراد تثبيت الحجز فيه.
4ـ اختيار الوقت المناسب من قائمة المواعيد المتاحة في هيئة عقارات الدولة.
5ـ تعبئة بيانات حجز الموعد الجديد.
6ـ إدخال الاسم بالكامل.
7ـ إدخال رقم الهوية الوطنية.
8ـ ملء رقم الهاتف.
9ـ الضغط على زر حفظ من أجل تثبيت الحجز.
10ـ شروط التقديم بهيئة عقارات الدولة
11ـ تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة من أجل قبول طلبات التملك والتسجيل.
12ـ ألا يكون العقار الذي يراد تسجيله في الهيئة، صادر حكم قضائي بشأنه.
13ـ ألا يكون موقع العقار ضمن المواقع التي يمنع التملك فيها.
14ـ ألا تنفي المصورات الجوية والمخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل إصدار قرار المنع من الإحياء الصادر بناء على الأمر السامي الصادر في عام 1387 هجريًا.



المواقع التي يمنع التملك فيها

ـ حدود الحرمين الشريفين وحدود المشاعر المقدسة.
ـ الأبنية الموجودة في الأماكن المقدسة.
ـ الأماكن التي تقع على طول حدود المملكة العربية السعودية.
ـ الأراضي الساحلية الواقعة على البحار والخلجان.
ـ قمم الجبال ومجاري الأودية.
ـ الأماكن التي تضم مواقع أثرية أو خامات معدنية.
ـ الأماكن المتواجدة داخل أراضي المحميات الطبيعية.

طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة

1ـ يمكن التسجيل في هيئة عقارات الدولة للمقيمين بالمملكة عبر الخطوات الآتية:
2ـ القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة العقارات (من هنا).
3ـ الضغط على تسجيل جديد.
4ـ تسجيل اسم المستفيد.
5ـ إدخال رقم الهوية الشخصية.
6ـ تحديد تاريخ الميلاد.
7ـ تسجيل البريد الإلكتروني.
8ـ كتابة رقم الجوال.
9ـ إنشاء كلمة سر حسب الإرشادات.
10ـ إضافة الرمز المرئي من الصورة.
11ـ الموافقة على الالتزام بقوانين البوابة وشروطها.
12ـ الضغط على التحقق من البيانات.
13ـ تصل رسالة تحقق على الرقم المربوط بالحساب.
14ـ إدخال رمز التحقق من رسالة التحقق.
15ـ الضغط فوق رمز الاختيار.



التقديم بهيئة عقارات الدولة

يستطيع المقيم بالمملكة أن يقوم بالتسجيل في عملية التقديم بالهيئة تبعًا للخطوات الآتية:
ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إحكام (من هنا).
ـ الضغط على إرسال الطلب.
ـ يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.
ـ إدخال رقم الهوية الوطنية.
ـ كتابة كلمة السر.
ـ اكتب الكود المرئي من الصورة.
ـ الضغط على تسجيل الدخول.
ـ إضافة تفاصيل طالب الملكية.
ـ إضافة بيانات ممثل مقدم الطلب.
ـ اختيار نوع التمثيل.
ـ إضافة عنوان ممثل مقدم الطلب.
ـ حفظ الطلب.
ـ إدخال معلومات الطلب.
ـ تحديد طلب جديد أو تحديد لإكمال إثباتات الأصالة في حالة وجود طلب سابق.
ـ في حالة وجود طلب تسوية تمت تسويته قضائيًا على نفس الطلب، يتم الضغط على نعم.
ـ إدخال بيانات الطلب.
ـ إذا لم يكن هناك طلب تسوية، يتم الضغط على لا.
ـ تخطي المرحلة.
ـ إدخال بيانات الخاصية.
ـ تحميل استبيان معتمد.
ـ يتم تحميل مستندات الملكية أو الحي.
 ـ الموافقة على آلات لتجاوز هذه المرحلة.
ـ يتم الطلب من خلال إظهار إشعار التأكيد والمرفقات التي أدخلت.
ـ الضغط على إرسال الطلب.
ـ عرض إشعار بإرسال الطلب يتضمن رقم الطلب.


طريقة الاستعلام عن طلب بهيئة عقارات الدولة

1ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إحكام (من هنا).
2ـ الضغط على تسجيل الدخول.
3ـ إدخال رقم الهوية الوطنية.
4ـ كتابة كلمة السر.
5ـ إدخال الرمز الظاهر من الصورة.
6ـ الضغط على تسجيل الدخول.
7ـ الضغط على طلباتي.
8ـ تعرض كل أرقام الطلبات السابقة المتعلقة بالمستخدم.
9ـ الضغط على “تصفح” للاستعلام عن حالة الطلب.

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