عاجل.. طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة وشروط التقديم

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أتاحت هيئة عقارات الدولة، للمواطنين الذين يملكون العقارات دون وجود وثائق رسمية تثبت ملكيتها، التسجيل في هيئة عقارات الدولة وفقًا لشروط محددة. اضافة اعلان

وتوفر هيئة عقارات الدولة ذلك عن طريق منصة إحكام لتسهيل الإجراءات على مالكي العقارات داخل المملكة، من خلال اتباع خطوات محددة لإتمام العملية.









حجز موعد منصة إحكام



المواقع التي يمنع التملك فيها



طريقة التسجيل بهيئة عقارات الدولة



التقديم بهيئة عقارات الدولة



طريقة الاستعلام عن طلب بهيئة عقارات الدولة

