عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المواطنين بشأن طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الإلكتروني. اضافة اعلان





طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية"



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



بإمكانك التسجيل - رفع بلاغ - بلاغ عن مخالفات نظام العمل - أبدأ الخدمة - اختيار نوع المخالفة الرئيسي - اختيار نوع المخالفة الفرعي - و إرفاق بيانات المخالفة - ومن ثم تقديم البلاغ ,, شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 26, 2024

طلب المستفيد معلومات عن الطريقة وكيف يمكنه فعل ذلك عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية قائلا: "اشرح طريقة التبليغ".وردا على ذلك، أضافت الوزارة: "بإمكانك التسجيل - رفع بلاغ - بلاغ عن مخالفات نظام العمل - أبدأ الخدمة - اختيار نوع المخالفة الرئيسي - اختيار نوع المخالفة الفرعي - و إرفاق بيانات المخالفة - ومن ثم تقديم البلاغ".وأضافت: "تتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي وفقاً لأحكام النظام".في وقت سابق، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي.وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية.-برامج الدعم الخاصة بي.-برنامج الضمان الاجتماعي.-الأهلية والاستحقاق.-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.-تسليم الاعتراض.-برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراضفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:الدخول إلى المنصة الإلكترونية.الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.