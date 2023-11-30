الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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تتيح حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد تقدير المعاش المستحق له ولأفراد أسرته، والذي يختلف من أسرة لأخرى. 

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طريقة استخدام حاسبة الضمان المطور

لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي:
- استخدم حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)
- إدخال حجم الأسرة: أدخل عدد أفراد الأسرة، بما في ذلك رب الأسرة والمستفيدين الآخرين.
- دخل الأسرة الشهري: أدخل دخل أسرتك الشهري، بما في ذلك الأجور والرواتب والمزايا الاجتماعية الأخرى.

الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي

وارتفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من الشهر الماضي.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

المستهدفون من نظام الضمان الاجتماعي المطور

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

 إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة. 

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