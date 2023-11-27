عاجل.. طرح عشرات الوظائف للعمل في عدة مدن

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أعلنت
الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر
وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات
الوظيفية:- أخصائي
مختبر
- طبيب عام (ممثل)
- طب الطوارئ العام
- وكيل مركز الاتصال
- طبيب عام (مندوب 01
- أخصائي العلاج التنفسي
- مسجل أول الطب الباطني
- خدمات المرضى (الاستقبال) – 02
* طريقة
التقديم:وأوضحت
الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل
أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).