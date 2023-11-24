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عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
معاش التقاعد يصرف الأحد
أ أ
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لعملاء التقاعد. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان
واستدركت: "فإذا وافق تاريخ 25 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد.


أما فيما يتعلق بصرف المعاش التقاعدي لعملاء  نظام التأمينات فحدد يوم 1 من كل شهر ميلادي.
وأضافت: "فإذا وافق تاريخ 1 يوم جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد".

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