عاجل.. صرف دعم حساب المواطن قبل رمضان.. 36 ساعة على إيداع الدفعة

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يتبقى 36 ساعة على إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين بعد غد الأحد.

وأفاد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه سيتم صرف الدعم للدفعة 76 يوم الأحد، الموافق 10 مارس. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإيداع ليل السبت/الأحد، وتستمر طوال اليوم.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

