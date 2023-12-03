الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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عاجل.. شروط وطريقة الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

ريف1
دعم ريف للأسر المنتجة
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توفر وزارة الزراعة والمياه، برنامج دعم الريف للأسر المنتجة، من أجل تقديم الدعم المادي، وتحسين الدخل الشهري للعاملين في الزراعة والصيادين والعاطلين عن العمل.اضافة اعلان
وتهدف الوزارة إلى تلبية احتياجاتهم مع الحرص على تطوير منتجاتهم، وللاستفادة من هذا الدعم يلزم توفر بعض الشروط في المتقدم حسب منصة ريف الإلكترونية.



شروط برنامج ريف للأسر الريفية

يوجد عدة شروط يجب أن تنطبق على الأفراد قبل التقديم على هذا البرنامج وتتمثل هذه الشروط في:
1ـ يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.
2ـ أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
3ـ أن يقيم المتقدم داخل السعودية دائمًا.
4ـ أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم عن 9000 ريال.
5ـ ليس لدى المتقدم جهة عمل خاصة أو حكومية.
6ـ إمكانية أن يستفيد المتقدم  ب 3 قطاعات كحد أدنى من الدعم.
7ـ على الفرد المتقدم المعرفة والدراية بالعمل الزراعي.
8ـ كما أن الدعم لا يتجاوز 54,000 ريال في السنة.
9ـ يجب على الفرد الالتزام بكافة الشروط الفنية والصحية التي يعتمدها ريف.
10ـ أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية  التي يشملها برنامج ريف.
11ـ ضروري توافر حساب بنكي للفرد وأن يكون مسجلا على منصة ريف.
12ـ كذلك يجب أن يحضر المتقدم ما يثبت أهليته لمزاولة المهنة وذلك بالوثائق والمستندات الرسمية.
13ـ بعد التعرف على شروط الدعم يجب رفع الطلب على المنصة إلكترونية.


خطوات التسجيل في منصة ريف

يمكنك التسجيل في ريف من خلال اتباع الطرق التالية:
ـ تسجيل الدخول إلى ريف من هنا.
ـ اضغط على إنشاء حساب جديد.
ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول .
ـ كذلك قم بكتابة رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.
ـ بعد مراجعة البيانات اضغط على تسجيل.
ـ ستصلك رسالة نصية عبر هاتفك بها رمز التحقق قم بكتابته في المكان المناسب.
ـ بانتهاء هذه الخطوات يصبح لديك حساب في منصة ريف .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في ريف

حددت وزارة الزراعة في المملكة الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على الدعم من ريف وهي كالتالي:
1ـ قم بكتابة البيانات المطلوبة.
2ـ إحضار نسخة من الآيبان.
3ـ قم بتقديم شهادة التوثيق بصيغة pdf, jpg.
4ـ إحضار نسخة من الوكالة وأن تكون سارية بصيغة pdf, jpg.
5ـ ضرورة أن يوضع على تصميم المزرعة الشعار الوطني الخاص بالمملكة للمنتجات العضوية بالإضافة إلي رقم التسجيل.
6ـ كذلك أن يرفع المتقدم تصميم الملصق المتعلق بالمزرعة.
7ـ بعد رفع الوثائق المطلوبة عبر برنامج ريف ستنتظر نزول الدعم بعد فترة من التسجيل.



طريقة التقديم على برنامج ريف

تستطيع الأسر الريفية الحصول على برنامج ريف من خلال اتباع خطوات التقديم الآتية:
ـ الدخول إلى منصة ريف
ـ ثم اضغط على تقديم الطلب.
ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.
ـ كذلك قم بكتابة بيانات المنطقة.
ـ ثم قم برفع الوثائق المطلوبة.
ـ قم بكتابة موقع المزرعة.
ـ ثم اضغط على تقديم.
ـ عندئذ سترسل رسالة تؤكد عملية نجاح الطلب.

خطوات الاعتراض على نتائج برنامج ريف

يمكن للمتقدمين على برنامج ريف تقديم شكوى على نتيجة عدم الأهلية في البرنامج خلال الطرق التالية:
1ـ الذهاب إلى برنامج ريف.
2ـ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.
3ـ اضغط على الأهمية والاستحقاق.
4ـ ثم اضغط على سجل الأهلية.
5ـ ثم اضغط على تفاصيل .
6ـ وبعدها قم  بالضغط على تقديم الاعتراض.
7ـ ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة لظهور بيان الاستحقاق لبرنامج ريف.

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