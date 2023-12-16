عاجل.. شروط وضوابط صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صرف إعانة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتمكّن خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.
تقديم طلب الحصول على إعانة مالية لذوي الإعاقة
يتم تقديم طلب الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية:
اختر خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات.
تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب.
سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية.
يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة "طلباتي".
شروط حصول ذوي الإعاقة على إعانة ماليةأن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته.
أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.
ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال.
ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.
أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة.
ألا يكون من المستفيدين من خدمات الايواء بمراكز الوزارة.
ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 60 سنة.
أن يكون سعودياً أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.
المستندات المطلوبةأن يكون لدى المستفيد تقييم إعاقة ساري الصلاحية.
كيف يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة؟بعد تقديم طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة يمكن متابعة حالة الطلب من خلال ايقونة "طلباتي".
كما ستصل لك رسالة نصية لجوالك المسجل في حال حدوث أي تغير على حالة الطلب.
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