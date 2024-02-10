السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شروط ورابط وتخصصات برنامج خبير في ديوان المظالم قبل ساعات من انتهاء التقديم

ديوان-المظالم
ديوان المظالم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم في برنامج (خبير) للتدريب التعاوني (برنامج التطبيق العملي) في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في ديوان المظالم:


- الموارد البشرية

- إدارة المواد

- السكرتارية

- الشريعة

- الأنظمة

- القانون

- المحاسبة

- أصول الدين

- برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)

- إدارة الأعمال

- تقنية المعلومات

- المكتبات

- الإدارة المالية

- العلاقات العامة والإعلام

الفئات المستهدفة:

 - طلاب وطالبات الجامعات.

- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.

تعليمات هامة:


- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك

- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب

- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.

- يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).

شروط فترة التدريب:



- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.

- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.

- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.

- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.


طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الإثنين 1445/7/17هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/7/29هـ.

اقرأ أيضا

عاجل.. إعانات مالية ووظائف ودعم سكني لذوي الإعاقة بالمملكة (التفاصيل)

عاجل ورسميًا.. مواعيد صرف الرواتب لشهر رمضان وعيد الفطر

هل يمكن سفر الطفل الرضيع لدول الخليج ببطاقة العائلة؟.. الجوازات تجيب

عاجل.. قبل 48 ساعة من الإيداع.. ماذا تعني هذه العبارة في حساب المواطن؟

بالخطوات.. طريقة الاستفادة من خدمة تقرير مقيم عبر أبشر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 6:40 م السبت، 20 يناير 2024

بدء القبول لبرامج الدبلوم في التدريب التقني والمهني بالقصيم غداً

وزارة الدفاع 5:30 م السبت، 20 يناير 2024

معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس

جامعة الملك فيصل 1:01 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. قبل انتهاء التقديم بساعات.. خطوات ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

وزارة الصناعة 8:18 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض