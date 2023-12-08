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عاجل.. شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية

شقق سكنية مباعة
برنامج سكني
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أتاح برنامج سكني، الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي، بعد موافقة الجهة الممولة، وتقديم المستندات اللازمة.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سعيًا لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة وتقديم المستندات اللازمة".


شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين

وحدد برنامج سكني، شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين من البرامج التمويلية، في:
– الحصول على خطاب موافقة الجهة التمويلية.
– زيارة فرع الوزارة لتسليم الخطاب واستكمال الإجراءات.
وتتيح باقة البناء الذاتي لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.
ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.
ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

خيارات برنامج سكني

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:
-شراء وحدة سكنية جاهزة.
-تمويل البناء الذاتي.
-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.
-تمويل برهن العقار.
-دعم التمويل القائم.

أهلية الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
- ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
- إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
- أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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