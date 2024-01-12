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عاجل.. "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. ما حقيقة الأمر؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
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يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور، الفئات الأشد حاجة في المجتمع سعيًا إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.اضافة اعلان

أهداف الضمان المطور

ويهدف النظام من وصول المعاش للمستحقين إلى تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق تلك الأهداف.
وتشمل المميزات التي يقدمها نظام الضمان المطور: 
- الدعم النقدي. 
- التأهيل والتدريب. 
- تقديم فرص العمل المناسبة.
ويهدف من ذلك إلى تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.
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الإعفاء من دفع رسوم القدرات العامة والتحصيل الدراسي

ويتضمن الضمان الاجتماعي، الإعفاء من دفع رسوم القدرات العامة والتحصيل الدراسي بحد أقصى خلال السنة الواحدة (6 مرات)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.


خطوات الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور

وللاستفادة من تلك المميزات، يجب أن يتمتع المتقدم بالشروط التالية: 
-أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
-أن يقوم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

سيارات مدعومة لمستفيدي الضمان؟

يأتي هذا فيما تساءل أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي حول تقديم ميزة شراء سيارات مدعومة. 
وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "لا يوجد رسوم أو منح مقدمة من الضمان الاجتماعي المطور، بإمكانك إصدار مشهد والتوجه به إلى الجهة المعنية".


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

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