السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف للخريجين

F6srxXOWgAIqFig
المعهد التقني للخطوط الحديدية
أ أ

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان

* المزايا:

- مكافأة  شهرية خلال فترة التدريب.
- التوظيف مباشرة في مهنة "مساعد قائد قطار، مسؤول خدمات أرضية، مشغل معدات".
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.

* شروط القبول:

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- أن يكون عمر المتقدم من "20 إلى 30" سنة.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم الكلية التقنية "تخصص فني" أو ما يعادلها.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (4 IELTS Level) أو ما يعادلها.

* المتطلبات:

- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها أو "نسخة طبق الأصل مختومة" وصورة منها.
- أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها  في حال توفرها.

* مدة التدريب:

- مدة التدريب 3 أشهر.

* موعد البرنامج:

- يبدأ البرنامج يناير 2024م.

* ملاحظة:

- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم إلغاء التقديم.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/5/4هـ



اقرأ أيضا

حساب-المواطن-1
9:34 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمتقدمين بالتسجيل في هذا التاريخ

هيئة رعاية دوي الاعاقة
9:00 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

تعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة بقطاع المصارف

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن

اقرأ أيضا

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمواطنين المقيمين بدول خليجية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظاف شاغرة

عاجل.. هل يمكن التسجيل في برنامج ريف حال وجود سجل تجاري؟

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن لمن قدّم اعتراضا ويريد إلغاءه

شركة روشن العقارية تعلن عن 35 وظيفة شاغرة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مطارات الرياض 2:27 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

فرصة للخريجين.. "مطارات الرياض" تفتح التقديم في برنامج فال المنتهي بالتوظيف

جامعة الملك عبدالعزيز 8:23 م السبت، 21 أكتوبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن أرقام المرشحين على الوظائف المعلنة بالإدارة العامة

الراتب - ريال 0 عملة 1:26 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف

F8VsZE-W8AAKH1d 11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
6:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

حساب المواطن: رسالة "تحت الإجراء للصرف" تستوجب مراجعة البنك واتخاذ هذه الإجراءات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:53 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

طريقة احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية

الكليات العسكرية
3:28 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الكليات العسكرية تعلن موعد إجراء الكشف الطبي الثاني للجامعيين

وظائف-شاغرة-1694636191-0
3:13 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. وظائف طبية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

gufch
5:59 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا