عاجل.. سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف للخريجين

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





* المزايا:



* شروط القبول:



* المتطلبات:



* مدة التدريب:



* موعد البرنامج:



* ملاحظة:



* طريقة التقديم:

