عاجل.. سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف للخريجين

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح
باب التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل المبتدئ بالتوظيف، وذلك على النحو التالي:
* المزايا:- مكافأة شهرية خلال
فترة التدريب.
- التوظيف مباشرة في مهنة "مساعد قائد قطار، مسؤول خدمات أرضية، مشغل معدات".
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
* شروط القبول:- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- أن يكون عمر المتقدم من "20 إلى 30" سنة.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم الكلية التقنية "تخصص فني" أو ما يعادلها.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (4 IELTS Level) أو ما يعادلها.
* المتطلبات:- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها أو "نسخة طبق الأصل مختومة" وصورة منها.
- أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها في حال توفرها.
* مدة التدريب:- مدة التدريب 3 أشهر.
* موعد البرنامج:- يبدأ البرنامج يناير 2024م.
* ملاحظة:- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم إلغاء التقديم.