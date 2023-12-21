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عاجل.. زيادة أسعار الطماطم إلى الضعف في نجران

الطماطم
تضاعف أسعار الطماطم في نجران
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لحقت أضرار كبيرة بالمزارعين والمحاصيل في منطقة نجران ومحافظاتها وقراها، نتيجة ضربة البرد التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.اضافة اعلان

موجة برد قاسية تضرب مزارع الخضار في نجران

وتعرض بسببها المزارعون إلى خسائر فادحة حيث تتلف المحاصيل وتتيبس أوراقها فتصبح شبه محروقة، وهذا ما شهدته معظم المزارع بالمنطقة والمحافظات والقرى.
وتعاني الأسواق ومحلات الخضار نقصًا في معظم المحاصيل وخصوصًا الطماطم والكوسة والبامية، وهي الأكثر عرضة لضربات البرد وبالتالي يقل المعروض وتتضاعف الأسعار، وفقًا لـ"الوطن".

ارتفاع سعر كرتون الطماطم في نجران إلى 50 ريالًا

ووصل سعر كرتون الطماطم إلى 50 ريالاً بعد أن كانت تباع من 15 ريالاً إلى 20 ريالاً فقط، مما دفع البعض لجلبها  من المناطق والمدن المجاورة خاصة منطقة نجران وبيعها بأسعار مضاعفة.
وقال المزارع ناصر جلباب آل عباس، أحد المتضررين، إن ضربة البرد أضرت وبشكل كامل بالمحاصيل وخصوصا الطماطم والكوسة والبامية وتعرض المزارعون لخسائر فادحة.

البيوت المحمية الناج الوحيد من ضرب البرد

واصفًا ضربة البرد التي شهدتها منطقة نجران بأنها الأقوى على الإطلاق حيث شهدت معظم المزارع ضربات برد قارسة أتلفت المحاصيل والورقيات، ولم ينجُ منها إلا قلة قليلة من المزارعين أصحاب البيوت المحمية.
وأكد آل عباس على أن أصحاب مزارع البيوت المحمية باعوا إنتاجهم لعدد محدود من التجار بأسعار تتراوح من 30 إلى 35 ريالًا، وصلت المحلات التجارية بسعر 50 ريالًا.

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