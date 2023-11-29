الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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عاجل.. زوجي متزوج بأخرى ولا يصرف إلا عليها كيف أستفيد من حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن أربع حالات يتم فيها تسجيل الزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.
وأجاب في رده على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا كان الزوج متزوجًا من زوجة أخرى ولا يصرف إلا على الثانية، هل يحق للزوجة الأولى أن تسجل هي كمستفيد رئيس مع أبنائها؟ أتمنى النظر إلى هذهِ الحالات!".اضافة اعلان

إضافة الزوجة كتابع مع رب الأسرة 

وحدد حساب المواطن، هذه الحالات الأربعة في:
إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية.
إذا كان الزوج متغيبًا.
في حال كانت متزوجة من غير سعودي.
إذا كان الزوج سجينًا.
وأضاف أنه ينبغي إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.
وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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