عاجل.. رواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في "القدية"

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كشفت
شركة القدية للاستثمار "مشروع حكومي" عن فتح باب القديم للجنسين حملة
البكالوريوس والماجستير في برنامج القدية لتطوير الخريجين، على النحو التالي:
* الشروط التقديم في برنامج القدية لتطوير الخريجين:1 -
اجادة اللغة الانجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حديث التخرج مع خبرة لا تزيد عن سنتين.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
5 - حاصل على (3.5 من 4 أو 4.35 من 5) في المعدل التراكمي.
* مدة برنامج القدية لتطوير الخريجين-
12 شهر بين التناوب الوظيفي والتدريب المقدم بالشراكة مع أفضل المؤسسات ومجموعة من
الأنشطة التفاعلية.
* مزايا البرنامج:
- رواتب تنافسية.
- التواصل مع قادة القدية.
- شهادة عند اتمام البرنامج.
- دورات تدريبية بمستوى عالي.
- أهلية الانضمام للأقسام المختارة.
- الاطلاع على المشاريع الأساسية.
- التوجيه والإرشاد خلال البرنامج.
- الحصول على المزيد من الفرص التعليمية.