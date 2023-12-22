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عاجل.. رواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في "القدية"

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برنامج القدية لتطوير الخريجين
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كشفت شركة القدية للاستثمار "مشروع حكومي" عن فتح باب القديم للجنسين حملة البكالوريوس والماجستير في برنامج القدية لتطوير الخريجين، على النحو التالي:اضافة اعلان

* الشروط التقديم في برنامج القدية لتطوير الخريجين:

1 - اجادة اللغة الانجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حديث التخرج مع خبرة لا تزيد عن سنتين.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
5 - حاصل على (3.5 من 4 أو 4.35 من 5) في المعدل التراكمي.

* مدة برنامج القدية لتطوير الخريجين

- 12 شهر بين التناوب الوظيفي والتدريب المقدم بالشراكة مع أفضل المؤسسات ومجموعة من الأنشطة التفاعلية.
* مزايا البرنامج:
- رواتب تنافسية.
- التواصل مع قادة القدية.
- شهادة عند اتمام البرنامج.
- دورات تدريبية بمستوى عالي.
- أهلية الانضمام للأقسام المختارة.
- الاطلاع على المشاريع الأساسية.
- التوجيه والإرشاد خلال البرنامج.
- الحصول على المزيد من الفرص التعليمية.

* طريقة التقديم في برنامج القدية لتطوير الخريجين

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

* نبذة عن البرنامج:

وبرنامج القدية للخريجين هو برنامج تطويري يهدف إلى جذب ودمج أفضل المواهب الشابة ويقدم البرنامج تجربة لا مثيل لها في لعب أدوار مختلفة ضمن الفريق الذي يشكل القدية المدينة التي تضع معايير جديدة في الترفيه والرياضة والثقافة.

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