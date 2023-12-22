عاجل.. رواتب ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم في "القدية"

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كشفت شركة القدية للاستثمار "مشروع حكومي" عن فتح باب القديم للجنسين حملة البكالوريوس والماجستير في برنامج القدية لتطوير الخريجين، على النحو التالي: اضافة اعلان



* الشروط التقديم في برنامج القدية لتطوير الخريجين:



* مدة برنامج القدية لتطوير الخريجين



* طريقة التقديم في برنامج القدية لتطوير الخريجين



* نبذة عن البرنامج:

