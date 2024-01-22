عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. فتح التسجيل في أرامكو لكافة التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المهني المخصص لطلاب مرحلة "الدبلوم" الذين تتطلب كلياتهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح التسجيل في أرامكو لكافة التخصصات

مسمى البرنامج

- برنامج التدريب المهني لطلبة الدبلوم 2024م

الفئة المستهدفة

طلاب الدبلوم السعوديين في الكليات الصناعية والفنية والتقنية ومعهد الإدارة العامة "كافة التخصصات".

الهدف من التدريب

يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

موعد التدريب

- يبدأ التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين في يوم الأحد 22 شعبان 1445هـ "الموافق 3 مارس 2023م".
- سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج يوم الخميس 19 شعبان 1445هـ (الموافق 29 فبراير 2024م).

الشروط العامة

1 - يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
2 - يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
3 - لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
4 - يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
5 - يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

الوثائق المطلوبة

- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
- خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج.

المزايا خلال فترة البرنامج

- راتب شهري.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر والأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/7/10هـ (الموافق 2024/1/22م) الساعة (8:00 صباحاً) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/7/17هـ (الموافق 2024/1/29م) الساعة (3:00 ظهراً).



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