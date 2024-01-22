عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. فتح التسجيل في أرامكو لكافة التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المهني المخصص لطلاب مرحلة "الدبلوم" الذين تتطلب كلياتهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج على النحو التالي: اضافة اعلان





فتح التسجيل في أرامكو لكافة التخصصات



مسمى البرنامج



الفئة المستهدفة



الهدف من التدريب



موعد التدريب



الشروط العامة



الوثائق المطلوبة



المزايا خلال فترة البرنامج



طريقة التقديم:

