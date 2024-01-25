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عاجل.. رواتب وبدلات.. الإعلان عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

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بترورابغ
أ أ
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أعلنت شركة بترورابغ "مشروع مشتركين بين أرامكو وسوميتومو اليابانية"، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخرجيين المنتهي بالتوظيف (UFGP) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:اضافة اعلان

برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف برواتب وبدلات

1 – المالية.
2 – المحاسبة.
3 - علوم الحاسب.
4 - إدارة المخاطر.
5 - تقنية المعلومات.
6 - الأمن السيبراني.
7 - الهندسة الكهربائية.
8 - هندسة ميكانيكية.
9 - هندسة كيميائية.
10 – الكهروميكانيكية.

شروط برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- حديث التخرج (أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات).
- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم.
- الحد الأدنى من مجموع النقاط المطلوبة في اختبار IELTS هو (5) نقاط.
- أن لا يزيد العمر عن 27 سنة لحملة البكالوريوس أو 30 سنة لحملة الماجستير.

مزايا العمل في بترورابغ:

1 - بدل تعيين.
2 - خطة الإدخار.
3 - مكافآت الخدمة.
4 - رواتب تنافسية.
5 - بدل مواصلات.
6 - مكافأة رمضان.
7 - فرص تدريب وتطوير.
8 - مكافأة الأداء السنوي.
9 - برنامج تمليك المنازل.
10 - بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنويًا.
11 - تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا).

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