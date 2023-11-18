السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

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عاجل.. رواتب تقترب من 10 آلاف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

- مدير مشروع (راتب 26,500 ريال).
- مدير التشغيل والصيانة (راتب 16,500 ريال).
- مدير النظافة (راتب 11,250 ريال).
- فني معدات طبية (راتب 7,000 ريال).
- مسؤول سلامة وحريق (راتب 6,750 ريال).
- منقذة (راتب 6,750 ريال).
- مدير المحطة.
- مشرف مستودع (راتب 9,800 ريال).
- مراقب عام ميداني - ميكانيكي (راتب 9,800 ريال).
- مراقب عمال (راتب 6,000 ريال).
- منسق استلام وتسليم.
- حارس أمن.
- مراقب أعمال.
- مهندس أنظمة حريق (راتب 9,600 ريال).
- مدير إداري (راتب 11,500 ريال).
- محاسب (راتب 8,000 ريال).
- مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).
- ميكانيكي بنزين (راتب 8,000 ريال).
- موظف تسجيل ساعات الدوام (راتب 7,500 ريال).
- مشرف مدني (راتب 10,400 ريال).
- مشغل حاسب (راتب 8,000 ريال).
- سائق (راتب 6,500 ريال).
- حرفي عامل بناء طلاء لحام (راتب 7,500 ريال).
- مهندس كهرباء (راتب 11,500 ريال).
- مهندس مدني (راتب 11,000 ريال).
- مشرف مدني كهرباء سلامة (راتب 10,000 ريال).
- مراقب طرق (راتب 9,000 ريال).

نبذة عن البرنامج:

- برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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