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عاجل.. رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى 1445

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البنك المركزي السعودي
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يعتبر رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى، من الأرقام المهمة التي يرغب عملاء البنك بالحصول عليها لتقديم شكوى بشكل سريع أثناء التعامل مع البنك.اضافة اعلان

رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى

تأسس البنك المركزي في عام 1952م، وكان يُعرف باسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” أو “المصرف المركزي السعودي”، يُعتبر البنك مؤسسة مالية رئيسة في المملكة


البنك المركزي المسؤول الأول عن السياسات النقدية

ويمتلك البنك عدة فروع منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لكن المقر الرئيس له يتواجد في العاصمة الرياض على طريق الملك سعود بن عبد العزيز.
ويعد البنك المسؤول الأساسي عن إدارة السياسات النقدية وإصدار العملة الرسمية في البلاد.

رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى

هناك أكثر من طريقة لتواصل العملاء مع البنك المركزي لتقديم الشكاوى بخصوص شركات التأمين والتمويل والبنوك المنتشرة في مناطق المملكة، ويتم ذلك من خلال الطرق التالية:


رقم الهاتف الموحد المجاني

يمكن التواصل على هذا الرقم 6666125800 لتقديم الشكاوى عن طريق الاتصال عليه وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً.

رقم الفاكس والبريد الإلكتروني

يمكن التواصل عبر رقم الفاكس 0114662746
أو التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

العنوان الرسمي للبنك

شارع الملك سعود بن عبد العزيز- مدينة الرياض، وذلك من خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 3:30 مساء.

العنوان البريدي

شارع الملك سعود بن عبد العزيز، صندوق بريد 2992 ،الرياض، 11169 المملكة العربية السعودية


خطوات تقديم شكوى على البنك المركزي

لكي تتمكن من تقديم الشكاوي على البنك المركزي عليك اتباع هذه الخطوات:
1ـ فتح موقع البنك المركزي السعودي.
2ـ حدد نوع الشكوى المرغوب في تقديمها.
3ـ حدد البنك المركزي السعودي.
4ـ كتابة جميع البيانات اللازمة.
5ـ الضغط على خانة تقديم الشكوى.
6ـ الانتظار حتى يتم علاج الطلب الشكوى ومن ثم الرد.

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