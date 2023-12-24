عاجل.. رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى 1445

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يعتبر رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى، من الأرقام المهمة التي يرغب عملاء البنك بالحصول عليها لتقديم شكوى بشكل سريع أثناء التعامل مع البنك. اضافة اعلان





رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى



البنك المركزي المسؤول الأول عن السياسات النقدية



رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى



رقم الهاتف الموحد المجاني



رقم الفاكس والبريد الإلكتروني



العنوان الرسمي للبنك



العنوان البريدي



خطوات تقديم شكوى على البنك المركزي

