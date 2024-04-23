عاجل.. رد مهم من حساب المواطن بشأن رفض البرنامج قبول ملفات جديدة في عملية التسجيل

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رد حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب رفض البرنامج قبول إرفاق ملفات جديدة أثناء عملية التسجيل.



رفض حساب المواطن إرفاق ملفات جديدة:



استقلال التابع في حساب المواطن:



تسجيل أكثر من سجل تجاري في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " الملف إلى الآن تحت الإجراء وأرغب في إضافة ملفات أخرى لا أستطيع.. أرجو الرد".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"أهلا بك ، في حال وجود مستند "تحت الدراسة" لا يمكنك إرفاق مستند آخر ، والرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك "ملف المستفيد، المرفقات".. نسعد بخدمتك ".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص ستفسر عن حذف تبع له وذلك بعد استقلاله في بحساب المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. لدي تابع مسجل معي قام بالاستقلال.. هل يتوجب علي حذفه أم أنكم ستقومون بحذفه تلقائيًا ولا يؤثر على الأهلية ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"في حال تم قبول التابع كفرد مستقل سوف يكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يسأل عن كيفية تسجيل أكثر من سجل تجاري أثناء كتابة بياناته في البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "عند وجود عدد 2 سجل تجاري.. هل الإفصاح يكون سجل واحد أو سجلين.. يعني أكرر كتابة مصدر الدخل أو يكفي مرة واحدة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :"حياك الله، في حال وجود أكثر من سجل تجاري يكتفى بالإفصاح مرة واحدة ويتم اختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة مجموع الدخل ثم الضغط على حفظ، نسعد بخدمتك".