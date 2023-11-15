عاجل.. رد رسمي حول تأثير العمالة المنزلية على استحقاق حساب المواطن

أ أ

قال حساب المواطن، إن العمالة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن". اضافة اعلان

وتابع: ، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال".

وعليكم السلام،وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن،و يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW November 15, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

