عاجل.. "رافد": انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1446 بهذا الموعد

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أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - عن قرب انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ.

وأكدت الشركة أنه من المقرر إغلاق التسجيل يوم الاثنين 4 ذو الحجة 1445هـ الموافق 10 يونيو 2024م، مهيبة أولياء الأمور بالمسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم وحجز مقاعدهم من خلال نظام نور الوزاري: (من هنا).





مراحل التسجيل في خدمة النقل المدرسي



أجور التسجيل للعام 1446هـ

