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عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. دبلوم ووظيفة لحملة الثانوية العامة في الخطوط الحديدية

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وظائف الخطوط الحديدية (سار)
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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار) في المجالات التالية:اضافة اعلان

وظائف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

- قيادة القطارات.
- صيانة القاطرات والعربات.
- صيانة البنية التحتية.
- الاتصالات والإشارات والتحكم.


وظائف الخطوط الحديدية.. شروط القبول

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لا يقل عن 80% فما أعلى.
- أن يكون عمر المتقدم من (18 - 23) سنة.
- لا تقل درجة القدرات العامة عن 70%.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وظائف الخطوط الحديدية.. المزايا:

- التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية - سار).
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
- رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهريًا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.

الوثائق المطلوبة بعد القبول


- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة (قياس).


موعد بدء البرنامج

- يبدأ التدريب يوم الثلاثاء 1445/10/7هـ (الموافق 2024/4/16م)

مدة البرنامج

- سنتان تدريب في مقر معهد (سرب).
- ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).

ملاحظة

- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم إلغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/7/19هـ (الموافق 2024/1/31م) من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/8/7هـ (الموافق 2024/2/17م).

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