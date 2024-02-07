عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. دبلوم ووظيفة لحملة الثانوية العامة في الخطوط الحديدية

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أعلن المعهد
السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة
لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار) في المجالات التالية:
وظائف المعهد
السعودي التقني للخطوط الحديدية- قيادة القطارات.
- صيانة القاطرات والعربات.
- صيانة البنية التحتية.
- الاتصالات والإشارات والتحكم.
وظائف الخطوط
الحديدية.. شروط القبول- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لا يقل عن 80% فما أعلى.
- أن يكون عمر المتقدم من (18 - 23) سنة.
- لا تقل درجة القدرات العامة عن 70%.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
وظائف الخطوط
الحديدية.. المزايا:- التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية
للخطوط الحديدية - سار).
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
- رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهريًا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
الوثائق
المطلوبة بعد القبول
- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة (قياس).
موعد بدء
البرنامج- يبدأ التدريب يوم الثلاثاء 1445/10/7هـ
(الموافق 2024/4/16م)
مدة البرنامج- سنتان تدريب في مقر معهد (سرب).
- ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).
ملاحظة- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع
المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم إلغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.