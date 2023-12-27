الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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عاجل.. راتب 6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف

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الخطوط الجوية السعودية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات" المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:اضافة اعلان

* شروط وظائف الخطوط الجوية:

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - إجتياز اختبارات القبول.
3 - الإستعداد للسفر عند الحاجة.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - الا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
6 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%).
7 - أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4) أو ما يعادلهم.
8 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.

* مميزات وظائف الخطوط الجوية:

- تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية (6,000).
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
- تدريب منتهي بالتوظيف في الخطوط برواتب تنافسية.

* طريقة التقديم على وظائف الخطوط الجوية:

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/6/18هـ (الموافق 2023/12/31م).

* نبذة عن البرنامج:

وبرنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهر (سنتين) بعدد ساعات تدريبية (2010) ساعة، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات.

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