عاجل.. راتب 6 آلاف ريال.. الخطوط الجوية تفتح التقديم في برنامج منتهي بالتوظيف

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أعلنت
شركة الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات"
المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
* شروط
وظائف الخطوط الجوية:1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - إجتياز اختبارات القبول.
3 - الإستعداد للسفر عند الحاجة.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - الا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
6 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%).
7 - أو شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4) أو ما يعادلهم.
8 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
* مميزات
وظائف الخطوط الجوية:-
تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية (6,000).
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
- تدريب منتهي بالتوظيف في الخطوط برواتب تنافسية.