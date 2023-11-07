عاجل.. راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. تداول تعلن عن برامج تدريب وتوظيف

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2024م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير، وفقا لتفاصيل التخصصات وشروط التقديم الموضحة كما يلي: اضافة اعلان





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