عاجل.. راتب يصل لـ 14 ألف ريال.. تداول تعلن عن برامج تدريب وتوظيف

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2024م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير، وفقا لتفاصيل التخصصات وشروط التقديم الموضحة كما يلي:
التخصصات المتاحة:
• هندسة الحاسب.
• علوم الحاسب.
• تقنية المعلومات.
• التسويق.
• الأمن السيبراني.
• الاقتصاد.
• إدارة الأعمال.
• المالية.
• المحاسبة.
• اللغة الإنجليزية.
• اللغات والترجمة.
• القانون.
• تصميم الجرافيك.
• الوسائط الرقمية.
• الموارد البشرية.
• إدارة الجودة.
• إدارة المشاريع وغيرها..
الفئات المستهدفة:
يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير.
مدة البرنامج:
مدة (9) أشهر.
برنامج تطوير الخريجين:
برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مُصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية. مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
مزايا البرنامج:
راتب شهري حسب المؤهل:
○ لحملة البكالوريوس (12,350 ريال).
○ لحملة الماجستير (14,000 ريال).
○ تأمين طبي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة، الأبناء)
○ إجازة سنوية.
○ الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
○ تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
شروط التقديم:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.
الالتزام بدوام كامل.
إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضحت مجموعة تداول، أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم والتسجيل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).