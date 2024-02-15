عاجل.. راتب يتجاوز 11 ألف ريال.. وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير مكة المكرمة

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أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن توفر وظائف إدارية شاغرة برواتب تصل إلى (11500 ريال).
شرط التقديم على الوظائف
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدمين على الوظائف، من المواطنين وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
متوسط الراتب :
- من 10500 الى 11500 ريال سعودي.
المزايا الأخرى:
- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.
- بدل نقل شهري.
- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.
- علاوة سنوية.
المسمى الوظيفي:
- أخصائي إدارة مخاطر.
الوصف الوظيفي:
- المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة، وتطوير وتنفيذ إجراءات إدارة المخاطر باستخدام الأساليب النوعية والكمية، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بإدارة المخاطر وعرضها.
- يتولى مسؤولية دراسة احتمالية المخاطر وتأثيرها في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتطوير تقارير تحديد المخاطر ضمن عملية التدقيق، ودعم وضع خطة التقليل منها، كما سيدعم / ستدعم المدققين الداخليين في صياغة خطة التدقيق وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق مع لجنة التدقيق والمخاطر.
الواجبات والمهام الرئيسية:
1- المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة والعمل على تنفيذها بما يتوافق مع الخطط العامة للجهة ومع السياسات والإجراءات المنظمة.
2- جمع البيانات المتعلقة بأداء الإدارة ومؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية الخاصة بها.
3- تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بالإدارة وتحديثها.
4- الالتزام بخطة التنمية الشخصية.
5- تحديد المشكلات والمخاطر واقتراح خطة التقليل منها.
6- تنفيذ المهام المخوَّلة ضمن الإدارة .
7- جمع البيانات وتحليلها وتنقيتها.
8- تحديد احتمالية المخاطر وتأثيرها والحفاظ على التواصل مع لجنة التدقيق والمخاطر.
المؤهلات المطلوبة:
- البكالوريوس في (القانون، الأنظمة، المحاسبة، المراجعة، المراجعة الداخلية، إدارة الأعمال، اقتصاد الأعمال).
موعد التقديم:
- التقديم على الوظائف مُتاح حالياً
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا