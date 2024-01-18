عاجل.. راتبه يتجاوز الحد المانع وعليه مديونيات.. هل يستحق دعم المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وُجه له من قبل مواطن يطالب بصرف الدعم الشهري مع اعترافه أن راتبه تجاوز الحد المانع لكن عليه مديونيات. اضافة اعلان





راتبه تجاوز الحد المانع هل يستحق دعم المواطن:



تأثير إيقاف خدمات على حساب المواطن:



حساب موظف بشركة بترول في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار لخدمة المستفيدين يقول فيه : "أنا صحيح راتبي يتجاوز الحد المانع.. ولكن عندي إيقاف خدمات ومطالب بسداد مديونيات.. أرجو إعادة صرف المبلغ".وجاءه الرد بالقول : " أهلا بك.. في تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الدعم تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم".وفي وقت سابق، أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن إمكانية التسجيل في حساب المواطن حال إيقاف خدمات.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا عندي إيقاف خدمات.. هل أقدر أسجل بحساب المواطن أو لازم يكون فيه دخل".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يعمل في شركة بترول حيث يقضي شهرا بها خارج المملكة وآخر بداخله، عن كيفية حساب دخله في دعم المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجها سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا اعمل بشركة خدمات بترولية بحرية (حفريات) تم خصم مبلغ الدفعة بسبب التواجد خارج المملكة وسبب ذلك أن الشركة التي أعمل بها تخلينا نشتغل على الحدود الإماراتية تابع للشركة شهر هناك وشهر إجازة ما العمل".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : " وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".