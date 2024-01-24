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عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

الراتب - ريال 0 عملة
فرص تدريبية في برنامج "بجدارة"
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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال بالرياض عن فرص تدريبية براتب 8500 ريال من خلال التقديم في برنامج "بجدارة" للتدريب على رأس العمل.اضافة اعلان

فرصة تدريبية في برنامج "بجدارة" براتب 8500 ريال

وتتميز الفرص التدريبية المتاجة لمدة عام براتب شهري وتأمين صحي للمتدرب، إضافة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
يشمل برنامج التدريب "بجدارة" على العديد من التخصصات في مجال تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب،  ونظم المعلومات الإدارية والاكتوارية


فرصة تدريبية لمدة عام في برنامج "بجدارة" بالرياض

وكانت شركة لين لخدمات الأعمال بمدينة الرياض قد أعلنت بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2024م.
وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات الأكاديمية المستهدفة في "جدارة":

- تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.
- نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.
- علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.
- نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.
- الهندسة.
- القانون والحوكمة.


مميزات برنامج بجدارة:

- مدة البرنامج سنة
- مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية
- 6,500 ريال للبكالوريوس
- 8,500 ريال للماجستير
- التأمين الصحي للمتدرب
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية

برنامج بجدارة:

يقدم برنامج "بجدارة" تجربة تدريب متميزة وعلى رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات لمدة سنة في مسار مهني محدد والعمل على مشاريع قائمة وتحت الإنشاء بالإضافة إلى المزايا التعليمية المقدمة للملتحقين.

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/11هـ الموافق 2024/01/23م.

طريقة التقديم:

خلال الرابط التالي:
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