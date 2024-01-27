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عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
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تفصلنا ساعات قليلة أو ربما دقائق، عن إعلان أهلية الضمان المطور، اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وهو موعد ثابت تقوم به الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن المؤهلين والغير مؤهلين للدورة القادمة.اضافة اعلان

وفي هذه السطور السطور، نوضح لكم موعد الإعلان عن الأهلية وكيفية الاستعلام عن الأهلية بمجرد إعلانها من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور باقي عليه من الآن أربعة أيام، حيث الإيداع سيكون الخميس القادم من فبراير، والذي هو الموعد الرسمي لإيداع الدعم في حسابات المستفيدين المؤهلين بالبنوك.
تم تغيير سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور وتعديله بقيمة 20%، وذلك بناء على أمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين، حيث تم رفع الراتب الأساسي للمستفيدين جميعًا، فأصبح نصيب رب الأسرة من 1100 ريال إلى مبلغ 1320 ريال، بينما التابع في الأسرة من مبلغ 550 ريال لمبلغ 660 ريال، وهذا التعديل من شهر أكتوبر الماضي.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور دفعة 26

1- الدخول إلى منصة الدعم والحماية عبر الضغط هنا.
2- سجل دخول إلى منصة الدعم والحماية، ثم توجه إلى قائمة دراسة الأهلية.
3- يظهر أمامك مؤهل أم غير مؤهل، وبعدها يمكن الاعتراض على الأهلية إن كنت غير مؤهل للاستحقاق الشهري.

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خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

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