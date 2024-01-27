عاجل.. رابط وطريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور دفعة 26

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تفصلنا ساعات قليلة أو ربما دقائق، عن إعلان أهلية الضمان المطور، اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الميلادي، وهو موعد ثابت تقوم به الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن المؤهلين والغير مؤهلين للدورة القادمة. اضافة اعلان



وفي هذه السطور السطور، نوضح لكم موعد الإعلان عن الأهلية وكيفية الاستعلام عن الأهلية بمجرد إعلانها من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.





موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور



الاستعلام عن أهلية الضمان المطور دفعة 26

