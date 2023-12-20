عاجل.. رابط وخدمات منصة تأشيرة السعودية وطريقة التسجيل

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أطلقت المملكة مؤخرًا، منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم "تأشيرة السعودية"، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة. اضافة اعلان





خدمات منصة التأشيرات الموحدة



"تأشيرة السعودية" توفر الربط مع أكثر من 30 وزارة



إصدار التأشيرة خلال 60 ثانية فقط



تسخير كافة القدرات الرقمية لخدمة المستفيد



تمكين أكثر من 50 جهة حكومية



تأشيرة السعودية توفر آليات متقدمة





المنصة الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية"

