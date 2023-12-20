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عاجل.. رابط وخدمات منصة تأشيرة السعودية وطريقة التسجيل

تأشيرة
منصة "تأشيرة السعودية"
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أطلقت المملكة مؤخرًا، منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم "تأشيرة السعودية"، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة. اضافة اعلان

خدمات منصة التأشيرات الموحدة

وكشفت وزارة الخارجية عن التوجه إلى التحول الرقمي الكامل لخدماتها الحكومية العام المقبل والاستغناء عن زيارة فروع الأجهزة العامة.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري في كلمته بملتقى الحكومة الرقمية، إن "تأشيرة السعودية" هي منصة رقمية وطنية تشاركية لجميع الجهات الحكومية.


"تأشيرة السعودية" توفر الربط مع أكثر من 30 وزارة

وتهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتوفر الربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج والزيارة والعمرة والعمل.
وعرض المنصوري صورة لتأشيرة عمرها أكثر من 92 عامًا صادرة بعد صدور قرار توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز، وكان يتطلب إصدارها أكثر من 45 يومًا.

إصدار التأشيرة خلال 60 ثانية فقط

وأشار أن الوقت الذي كانت تستغرقه التأشيرة فيما مضى، لا يقارن بما أصبح عليه الوضع الآن بفضل التحول الرقمي، حيث باتت تصدر في 60 ثانية فقط.
وأوضح أن منصة "تأشيرة السعودية" تهدف إلى مواصلة رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية.


تسخير كافة القدرات الرقمية لخدمة المستفيد

وتهدف أيضًا إلى تسخير كافة القدرات الرقمية لوصول المستفيد إلى تجربة متكاملة وسلسة تحقق كافة التطلعات والآمال وتزيد من التعاون بين مختلف الجهات الحكومية،
مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في تسهيل عملية تقديم الخدمات للمستفيدين، وسعي الوزارة لتطوير منظومة العمل الرقمي لتقديم تجربة سريعة لجميع المستفيدين.

تمكين أكثر من 50 جهة حكومية

وأوضح أن تلك المنصة تعمل على تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاعًا خاصًا من خلال التأشيرة الحكومية، كما توفر أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر.
وتتضمن المنصة محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة، وتتضمن أيضًا ملفًا شخصيًا محدثًا للزائر يُسهّل إصدار التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًا.


تأشيرة السعودية توفر آليات متقدمة

وأشار إلى أن المنصة توفر أيضًا آليات متقدمة وموحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومة لإتاحة فرصة الحصول على التأشيرات لحضور الفعاليات المختلفة بالمملكة.
كما أنها تسهم في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة البيانات.


المنصة الموحدة للتأشيرات "تأشيرة السعودية"

يمكن من خلال هذ الرابط الدخول لمعرفة الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للتأشيرات، علمًا أن الموقع مازال في مرحلة التشغيل التجريبي.

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