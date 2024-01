عاجل.. رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445

أ أ

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين فقط، تتيح للمتقدم الحصول على 5 بدلات ومميزات تنافسية.

وظائف الخطوط الجوية السعودية



وظائف الخطوط الجوية السعودية.. المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



وظائف الخطوط الجوية السعودية.. المميزات



وظائف الخطوط الجوية.. طريقة التقديم



وطرحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أمس الأربعاء، عددًا من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:- أخصائي إدارة الإيرادات (Revenue Management Specialist)- أخصائي أول الطب الشرعي الرقمي لأمن المعلومات ( Senior Specialist,Information Security Digital Forensics)- رئيس قسم الأمن السيبراني (Head of Cyber Security GRC)- مدير الطب الشرعي الرقمي والأستجابة للحوادث (Digital Forensics and Incident Response Manager)- مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)- رئيس مركز العمليات الأمنية ( Head Of Security Operations Center)- مدير عام إستراتيجية المبيعات (GM,Sales Strategy(- كابتن (Captain)- إدارة الأعمال- الموارد البشرية- التسويق- القانون- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- أمن المعلومات- الأمن السيبراني- الهندسة الصناعية- هندسة الحاسب- أو ما يعادلهم.- راتب شهري تنافسي.- بدل نقل (وفقًا لسياسة الشركة).- بدل سكن (وفقًا لسياسة الشركة).- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقًا لسياسة الشركة).- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقًا لسياسة الشركة).التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا