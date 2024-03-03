عاجل.. دَخْلُ التابعين في حساب المواطن.. توضيح مهم من البرنامج

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كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة الدخل للتابعين في برنامج الدعم، وذلك في حال التحاقهم بوظائف تدر عليهم دخلاً.





تغيير بيانات الدخل في حساب المواطن



وبيّن البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، الخطوات التي يتعين القيام بها في حال طرأ أي تغيير على البيانات، على النحو التالي:التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، التابعين)تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر"النقر على إضافة مصدر دخل جديداختيار نوع الدخل (راتب شهري)مصدر الدخل "حسب المصدر"الضغط على حفظ.

في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر" والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل "حسب المصدر" ثم الضغط على حفظ — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 3, 2024

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.

ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.







طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

