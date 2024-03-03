عاجل.. دَخْلُ التابعين في حساب المواطن.. توضيح مهم من البرنامج

كشف حساب المواطن عن كيفية إضافة الدخل للتابعين في برنامج الدعم، وذلك في حال التحاقهم بوظائف تدر عليهم دخلاً.
تغيير بيانات الدخل في حساب المواطنوبيّن البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، الخطوات التي يتعين القيام بها في حال طرأ أي تغيير على البيانات، على النحو التالي:
التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، التابعين)
تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر"
النقر على إضافة مصدر دخل جديد
اختيار نوع الدخل (راتب شهري)
مصدر الدخل "حسب المصدر"
الضغط على حفظ.
في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "موظف من قطاع (خاص/ حكومي) "حسب المصدر" والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل "حسب المصدر" ثم الضغط على حفظ— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 3, 2024
ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.
طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن:-الدخول إلى حساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور (من هنا).
-انقر على أيقونة تفاصيل الطلب الظاهرة على الشاشة.
-انقر على زر إضافة التابع الظاهر على الشاشة
-تحديد نوع التابع المراد إضافته
-تسجيل البيانات الخاصة بالتابع في المكان الظاهر على الشاشة
-تسجيل تاريخ ميلاد التابع
- انقر على أيقونة حفظ
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.