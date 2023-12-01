عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي، وذلك في أعقاب صرف الدفعة 24 أمس الخميس. اضافة اعلان

وتتمثل خطوات الاعتراض وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" في الآتي:

- الدخول إلى المنصة الإلكترونية: (من هنا).

- برامج الدعم الخاصة بي.

- برنامج الضمان الاجتماعي.

- الأهلية والاستحقاق.

- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

- تسليم الاعتراض.





يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



،، شاكرين لك أهلا بك ،يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك December 1, 2023

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن الأهلية



معاش الضمان الاجتماعي

