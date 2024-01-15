عاجل.. خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

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تبدأ الهيئة العامة للعقار، في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار" ابتداءً من اليوم الاثنين. اضافة اعلان





حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية



إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة



آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay



سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار

