الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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عاجل.. خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

إيجار
إيجار
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تبدأ الهيئة العامة للعقار، في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار" ابتداءً من اليوم الاثنين.اضافة اعلان

حصر دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية

وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.
ولن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة، وفقًا لـ"cnbc". 

إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة

كما ستبدأ الهيئة اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة

وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:
توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.
البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.
وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى 

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
 الدخول على القائمة المالية في منصة إيجار -  اختيار "عرض الفواتير".
 اختيار العقد ثم "إجراء دفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق. 
إدخال المبلغ المطلوب دفعه، ثم تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - واختيار "الدفع الآن".


سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay

فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:
الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".
اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.
الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".

سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:
- الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
- اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
- النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
- حدد الجهة المفوترة.
- تدوين رقم العقد.
- إدخال رقم الحساب.
- تحديد المبلغ المستحق.
- دفع الفاتورة.


مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار 

وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:
- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
- توثيق الدفعات المالية.
- وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
- بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

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