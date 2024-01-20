السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

قطار خادم الحرمين
قطار الحرمين
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تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.

طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرميناضافة اعلان

ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1-  الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

2- اختيار (إدارة الحجز)

3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.. اضغط هنا

4- اختيار (البحث عن التذكرة)

5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.

قطار الرياض- الدمام

يعد قطار الرياض – الدمام من أبرز خطوط السكك الحديدية في المملكة، والذي يقوم على نقل آلاف الركاب يومياً، إذ يُعد هذا الخطّ المعبّر عن شبكة السكك الحديدية المهمة التي تربط بين العديد من المدن الرئيسية.

 ويحمل قطار الرياض- الدمام،  أهمية كبيرة للعديد من الأفراد، إذ يعتمدون عليه كوسيلة رئيسية وفعّالة للتنقل بين المدن.

حجز قطار الرياض الدمام 1445

يسهل على المواطنين في المملكة الآن حجز تذاكر قطار الرياض الدمام بكل يسر وسهولة، حيث يُمكن لأي مسافر إتمام عملية حجز التذاكر للسفر عبر القطار من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول إلى موقع الخطوط الحديدية
2- الولوج إلى الحساب الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الضغط على رمز “إحجز رحلتك الآن”.
4- اختيار قطار الرياض الدمام.
5- تحديد محطة الانطلاق.
6- إدخال عنوان محطة الوصول.
7- تحديد تاريخ المغادرة.
8- كتابة تاريخ العودة (في حالة حجز تذكرة ذهاب وعودة فقط).
9- اختيار نوع الدرجة المفضلة.
10- تحديد عدد المسافرين.
11- إتمام دفع قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

رحلات القطار من الرياض إلى الدمام

رقم القطار        موعد الانطلاق     موعد الوصول إلى الدمام     محطات التوقف
القطار رقم 4    07:21 صباحًا        11:13 صباحًا                                   3 محطات
القطار رقم 6    08:39 صباحًا       12:31 ظهرًا 3                                    3 محطات
القطار رقم 8    11:20 صباحًا        15:12 عصرًا                                       3 محطات
القطار رقم 10  12:10 ظهرًا         16:01 عصرًا                                       3 محطات
القطار رقم 12  15:18 عصرًا        19:10 مساءً                                       3 محطات
القطار رقم 16  20:00 مساءً     23:52 مساءً                                       3 محطات

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