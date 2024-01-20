عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

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تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.





طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين اضافة اعلان



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