السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير وطريقة السداد

شركات الكهرباء
أرشيفية
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تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل المملكة من خلال تقديم جميع الخدمات إلكترونيًا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًااضافة اعلان

وتعد خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء إحدى هذه الخدمات الإلكترونية المميزة، والتي يقدم عليها المواطنون لمعرفة سعر الفاتورة.
ونقدم لكم في هذه السطور طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير الجاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

1- الدخول إلى موقع شركة الكهرباء على الإنترنت من خلال الضغط هنا

2- الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

3- الضغط على أيقونة “استعلام عن فاتورة”.

4- إدخال رقم الحساب.

5- الضغط على زر “بحث”.

6- سيظهر للمستخدم تفاصيل الفاتورة، مثل رقم الفاتورة وتاريخ الإصدار والاستهلاك والمبلغ المستحق.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 1445 عبر تطبيق الشركة للهواتف الذكية


1- تحميل تطبيق شركة الكهرباء على الهاتف الذكي.

2- فتح التطبيق وتسجيل الدخول.

3- الضغط على أيقونة “الفواتير”.

4- اختيار الفاتورة التي ترغب في الاستعلام عنها.

الدفع الالكتروني للفواتير المستحقة عن طريق (فيزا -ماستر كارد- مدى)


تتيح هذه الخدمة سداد الفواتير المستحقة من خلال الدفع الإلكتروني.

الفئة المستهدفة أو المستفيدة

كل من يريد سداد الفواتير المستحقة في حسابة.

رسوم الخدمة

لا يوجد رسوم للخدمة.

الضوابط والشروط

صدور فاتورة أو أكثر.

قنوات الخدمة

موقع الخدمات الإلكترونية.

اتفاقية مستوى الخدمة

يتم السداد فورياً.

المتطلبات

فيزا -ماستر كارد- مدى

 آليّة استخدام الخدمة


1- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط هنا

 2- تسجيل الدخول.

3- اختيار أيقونة المدفوعات.

4- اختيار الفواتير الغير مدفوعة.

5- اختيار الفاتورة وسدادها.

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