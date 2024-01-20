عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير وطريقة السداد

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تحرص حكومة خادم
الحرمين الشريفين، على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل المملكة من خلال
تقديم جميع الخدمات إلكترونيًا.
الاستعلام عن
فاتورة الكهرباء إلكترونيًاوتعد خدمة
الاستعلام عن فواتير الكهرباء إحدى هذه الخدمات الإلكترونية المميزة، والتي يقدم
عليها المواطنون لمعرفة سعر الفاتورة.
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ونقدم لكم في هذه السطور طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير الجاري.
خطوات الاستعلام
عن فاتورة الكهرباء1- الدخول إلى
موقع شركة الكهرباء على الإنترنت من خلال الضغط هنا
2- الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
3- الضغط على أيقونة “استعلام عن فاتورة”.
4- إدخال رقم الحساب.
5- الضغط على زر “بحث”.
6- سيظهر للمستخدم تفاصيل الفاتورة، مثل رقم الفاتورة وتاريخ الإصدار والاستهلاك والمبلغ المستحق.
خطوات الاستعلام
عن فاتورة الكهرباء 1445 عبر تطبيق الشركة للهواتف الذكية
1- تحميل تطبيق شركة الكهرباء على الهاتف الذكي.
2- فتح التطبيق وتسجيل الدخول.
3- الضغط على أيقونة “الفواتير”.
4- اختيار الفاتورة التي ترغب في الاستعلام عنها.
الدفع
الالكتروني للفواتير المستحقة عن طريق (فيزا -ماستر كارد- مدى)
تتيح هذه الخدمة سداد الفواتير المستحقة من خلال الدفع الإلكتروني.
الفئة المستهدفة
أو المستفيدةكل من يريد سداد
الفواتير المستحقة في حسابة.
رسوم الخدمةلا يوجد رسوم
للخدمة.
الضوابط والشروطصدور فاتورة أو
أكثر.
قنوات الخدمةموقع الخدمات
الإلكترونية.
اتفاقية مستوى
الخدمةيتم السداد
فورياً.
المتطلباتفيزا -ماستر
كارد- مدى
آليّة استخدام الخدمة
1- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية من خلال الضغط هنا
2- تسجيل الدخول.
3- اختيار أيقونة المدفوعات.
4- اختيار الفواتير الغير مدفوعة.
5- اختيار الفاتورة وسدادها.