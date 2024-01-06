عاجل.. خطوات ورابط استخراج تعريف بالراتب عبر نظام فارس 1445

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وفي الخطوات التالية يمكن استخراح تعريف بالراتب نظام فارس:



خطوات التسجيل:



يحصل الموظفون على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام "فارس" والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.1- الدخول إلى نظام فارس.2- تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.3- الانتقال إلى الخدمة الذاتية (فارس).4- البحث عن خدمة “تعريف بالراتب” في قائمة الطلبات.5- اختيار نوع التعريف ونوع الجهة المستلمة.6- تأكيد الطلب وتحميل التعريف النهائي لطباعته والاحتفاظ به.7- التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتيةوبالنسبة للأشخاص الجدد الراغبين في التسجيل يمكنهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الخدمة:1- الدخول إلى نظام فارس.2- الضغط على “الدخول للخدمة الذاتية (فارس)”.3- النقر على “إنشاء مستخدم جديد”.4- إدخال رقم السجل المدني.5- إدخال رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) بالأحرف الإنجليزية.6- إضافة عنوان البريد الإلكتروني.7- إضافة رقم الجوال.8- إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.9- النقر على “تنفيذ”.10- ستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على كلمة المرور، وكذلك رسالة نصية إلى رقم الجوال برمز الدخول من نظام فارس.11- اختيار “تفعيل المستخدم”.12-إدخال رقم السجل المدني.13- إدخال رمز التأكيد المرسل إلى رقم الجوال.14- النقر على “تنفيذ”.15- يمكن الآن الدخول إلى البريد الإلكتروني للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.16- الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.17 - إدخال كلمة مرور جديدة.18- تأكيد كلمة المرور الجديدة.19- النقر على “تسجيل الدخول”.