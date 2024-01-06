السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خطوات ورابط استخراج تعريف بالراتب عبر نظام فارس 1445

ظام فارس
نظام فارس
أ أ
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يحصل الموظفون على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية بسهولة وذلك عبر نظام "فارس" والتي تعد إحدى الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان

وفي الخطوات التالية يمكن استخراح تعريف بالراتب نظام فارس:


1- الدخول إلى نظام فارس.
2- تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- الانتقال إلى الخدمة الذاتية (فارس).
4- البحث عن خدمة “تعريف بالراتب” في قائمة الطلبات.
5- اختيار نوع التعريف ونوع الجهة المستلمة.
6- تأكيد الطلب وتحميل التعريف النهائي لطباعته والاحتفاظ به.
7- التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

خطوات التسجيل:


وبالنسبة للأشخاص الجدد الراغبين في التسجيل يمكنهم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في الخدمة:

1- الدخول إلى نظام فارس.
2- الضغط على “الدخول للخدمة الذاتية (فارس)”.
3- النقر على “إنشاء مستخدم جديد”.
4- إدخال رقم السجل المدني.
5- إدخال رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) بالأحرف الإنجليزية.
6- إضافة عنوان البريد الإلكتروني.
7- إضافة رقم الجوال.
8- إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.
9- النقر على “تنفيذ”.
10- ستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على كلمة المرور، وكذلك رسالة نصية إلى رقم الجوال برمز الدخول من نظام فارس.
11- اختيار “تفعيل المستخدم”.
12-إدخال رقم السجل المدني.
13- إدخال رمز التأكيد المرسل إلى رقم الجوال.
14- النقر على “تنفيذ”.
15- يمكن الآن الدخول إلى البريد الإلكتروني للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.
16- الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.
17 - إدخال كلمة مرور جديدة.
18- تأكيد كلمة المرور الجديدة.
19- النقر على “تسجيل الدخول”.

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