عاجل.. خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي 1445

أ أ

أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي، وهي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي. اضافة اعلان

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

ولا يقتصر الأمر على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، بل والقيام بأداء الواجبات من جانب الطلاب ومراجعتها من قبل المعلمين.





خطوات حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي 1445



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي 1445



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

