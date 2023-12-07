الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

منصة احكام
منصة إحكام
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تعد منصة إحكام من المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، وتقوم باستقبال طلبات التملك، وتعديل العقارات، وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة.اضافة اعلان
وتتيح المنصة للمستخدمين تسجيل الدخول بخطوات بسيطة، وتعد من أفضل الخدمات السكنية في المملكة، والتي تسهم في تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثقة.

كيفية التسجيل في منصة إحكام

يمكن التسجيل في منصة إحكام الرقمية عبر اتباع بعض الخطوات الإلكترونية على النحو الآتي:
1ـ توجه إلى منصة إحكام رابط تسجيل جديد مباشرةً من هنا.
2ـ اكتب اسم المستخدم في الخانة المخصصة له.
3ـ اكتب رقم هويتك في المربع المخصص لذلك.
4ـ سجل تاريخ ميلادك، وأضِف بريدك الإلكتروني.
5ـ أدخِل رقم هاتفك الجوال، وأنشئ كلمة المرور وفقاً لتعليمات المنصة.
6ـ أدخِل الرمز المرئي للتحقق الموجود أمامك في الصورة.
7ـ وافق على الالتزام بالشروط والأحكام والقوانين الخاصة بالمنصة.
8ـ انقر فوق خيار “التحقق من البيانات”.
9ـ ستصلك رسالة تحقق على رقم هاتفك المدخل مسبقاً ضمن البيانات.
10ـ أضِف كود التحقق الواصل عبر الرسالة النصية على جوالك.
11ـ انقر فوق مربع “تحقق”.


خطوات تقديم طلب جديد منصة إحكام

بعد التسجيل في منصة إحكام تسجيل الدخول الموحد يمكنك تقديم طلب التملك أو الإحياء إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:
ـ انتقل مباشرةً إلى الموقع الرسمي لمنصة إحكام الإلكترونية
ـ اضغط على مربع “تقديم الطلب”، وتُنقل إلى صفحة تسجيل الدخول.
ـ أدخِل رقم هويتك الوطنية، وكلمة المرور الخاصة بك.
ـ سجل رمز التحقق المرئي الموجود أمامك في الصورة.
ـ اضغط على مربع “تسجيل الدخول”.
ـ أدخِل جميع بيانات طالب التملك أو التعديل الضرورية.
ـ دوّن معلومات ممثل صاحب الطلب، واختر نوع التمثيل، واكتب عنوان ممثل صاحب الطلب.
ـ اضغط فوق “حفظ”، وأكمل الطلب أو احفظه لتكمله لاحقاً.
ـ اكتب بيانات الطلب اللازمة، وحدد طلب جديد أو إكمال حجج الاستحكام إذا كان هنالك طلباً سابقاً.
ـ إذا كان هنالك طلب استحكام على الطلب نفسه انقر فوق مربع “نعم”، وسجل كافة بيانات الطلب.
ـ إذا كان هنالك طلب استحكام مسبق انقر فوق “لا”.
ـ تخطى المرحلة، وسجل تفاصيل العقار المطلوبة.
ـ رفع مساحي معتمد، وارفع وثائق ومستندات التملك.
ـ وافق على جميع الإقرارات لتتخطى المرحلة.
ـ تتم مراجعة طلبك ويظهر إشهار التحقق من بياناتك المسجلة في المنصة.
ـ اضغط فوق مربع “إرسال الطلب”.
ـ يظهر إشعار إرسال طلبك متضمناً رقم الطلب.

استعادة كلمة مرور منصة إحكام

في حال نسيت كلمة المرور المرور للدخول إلى منصة إحكام تسجيل الدخول الموحد، يمكنك استعادة كلمة المرور باتباع الخطوات التالية:
1ـ توجه مباشرةً إلى منصة إحكام صفحة تسجيل الدخول من هنا.
2ـ اضغط فوق عبارة “هل نسيت كلمة المرور”.
3ـ تُنقل إلى بوابة استعادة كلمة المرور، أدخِل رقم هويتك في مكانه المخصص.
4ـ اختر طريقة استعادة كلمة المرور، عبر رقم الهاتف أم بريدك الإلكتروني.
5ـ اضغط فوق مربع “إرسال” طلب استعادة كلمة المرور.
6ـ يصلك رمز تحقق إلى الوسيلة المختارة مسبقاً، اكتبه في مكانه المخصص.
7ـ أنشئ كلمة مرور جديدة، وأكد كلمة المرور التي أنشأتها.



الاستعلام عن طلب في منصة إحكام

يمكنك الاستعلام عن طلب في هيئة عقارات الدولة منصة إحكام باتباع الخطوات البسيطة التالية:
ـ ادخل إلى رابط تسجيل دخول إحكام مباشرةً
ـ سجل رقم هويتك الوطنية وكلمة السر الخاصة بك.
ـ اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.
ـ انقر فوق مربع “تسجيل الدخول”.
ـ انقر على مربع “طلباتي”.
ـ تظهر لك كافة أرقام الطلبات السابقة التي قمت بها.
ـ انقر فوق مربع “استعراض” لتستعلم عن حالة طلبك.

شروط تقديم طلبات العقار عبر منصة إحكام:

1ـ تقديم طلب التسجيل خلال المدة المحددة من قبل هيئة عقارات الدولة لقبول طلبات التسجيل والتملك.
2ـ ألا يكون العقار المطلوب تسجيله في هيئة عقارات الدولة صادراً بحقه حكماً قضائياً.
3ـ ألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء ضمن العقار المراد تملكه قبل صدور
4ـ قرار المنع من الإحياء الذي صدر بناءً على الأمر السامي عام 1387 هجرياً.
5ـ ألا يكون العقار واقعاً ضمن المواقع التي يمنع التملك فيها.


الأماكن الممنوع تسجيل ملكيتها بمنصة إحكام

أصدرت هيئة عقارات الدولة لائحةً بالأماكن والمواقع التي يمنع التملك فيها، وهي على الشكل التالي:
ـ الأراضي الساحلية على الخلجان والبحار.
ـ كافة الأبنية الواقعة في الأماكن المقدسة.
ـ حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ـ مجاري الأودية وقمم الجبال.
ـ الأماكن الواقعة ضمن أراضي المحميات الطبيعية الوطنية.
ـ الأماكن الواقعة على طول حدود المملكة.
ـ أحواض السدود وأحرامها، وحرم البحر.
ـ أماكن التعدين والطاقة، وأماكن الخامات المعدنية.
ـ أراضي الغابات والمرعي، وأماكن المحطات الكهربائية.
ـ مناطق المواد الهيدروكربونية.
ـ مواقع مشاريع الاستزراع السمكي، والمواقع الأثرية.
ـ الأملاك العامة الصادر حولها صكوك الخدمات العامة.

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