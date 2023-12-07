عاجل.. خطوات تقديم طلب جديد عبر منصة إحكام 1445 ورابط التسجيل

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تعد منصة إحكام من المنصات الإلكترونية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، وتقوم باستقبال طلبات التملك، وتعديل العقارات، وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة. اضافة اعلان

وتتيح المنصة للمستخدمين تسجيل الدخول بخطوات بسيطة، وتعد من أفضل الخدمات السكنية في المملكة، والتي تسهم في تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثقة.





كيفية التسجيل في منصة إحكام



خطوات تقديم طلب جديد منصة إحكام



استعادة كلمة مرور منصة إحكام



الاستعلام عن طلب في منصة إحكام



شروط تقديم طلبات العقار عبر منصة إحكام:



الأماكن الممنوع تسجيل ملكيتها بمنصة إحكام

