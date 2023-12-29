عاجل.. خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني عبر منصة أبشر 1445

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في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، نقدم لكم في هذه السطور، خدمة كيفية تقديم شكوي نصب واحتيال عبر منصة أبشر.





جرائم النصب الإلكتروني اضافة اعلان



كيفية تقديم شكوي نصب واحتيال عبر منصة أبشر 1445؟

