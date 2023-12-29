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عاجل.. خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال إلكتروني عبر منصة أبشر 1445

أبشر
أبشر
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في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، نقدم لكم في هذه السطور، خدمة كيفية تقديم شكوي نصب واحتيال عبر منصة أبشر.

جرائم النصب الإلكترونياضافة اعلان

ويواجه مواطنون تحديات جديدة تتعلق بجرائم النصب والاحتيال الالكتروني، ولسرعة التبليغ عن هذه المشاكل، فإن منصة أبشر تقدم خدمة تقديم شكاوى النصب بشكل إلكتروني.
وتعد هذه الخدمة خطوة فعالة نحو حماية حقوق المواطنين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وسوف نعرض لكم خطوات تقديم الشكوى.

كيفية تقديم شكوي نصب واحتيال عبر منصة أبشر 1445؟


1- ابدأ بزيارة بوابة وزارة الداخلية عبر منصة  أبشر.. اضغط هنا

2- سجل دخولك باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

3-  اختر الدخول إلى خدمات الأمن العام المتاحة في القائمة.

4-  اختر الخدمة المخصصة لتقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية.

5-  قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل نوع البلاغ وتفاصيل الحادثة.

6- بعد التحقق من صحة البيانات، اضغط على زر “تقديم الطلب” لإرسال الشكوى.

7- بمجرد إرسال البلاغ، ستحصل على رقم مرجعي لمتابعة حالة الشكوى.

تقديم شكوى ضد البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل

يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى شخصية للبنك المركزي  من خلال إدارة حماية العملاء، يتم ذلك عبر الطرق التالية:

- الاتصال الهاتفي: يمكنك الاتصال على الرقم المخصص (6666-125-800) خلال ساعات العمل.

- الزيارة الشخصية: يمكنك زيارة مركز خدمة المراجعين بالعنوان الرئيسي خلال ساعات الخدمة.

- الإرسال البريدي: كما يمكنك إرسال شكواك عبر البريد إلى عنوان البنك المركزي.

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