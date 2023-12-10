عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445

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يتساءل الكثير من مستفيدي حساب المواطن عن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك بعد ساعات من بدء إيداع الدفعة 73 – لشهر ديسمبر. اضافة اعلان

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:

-الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا).

-النقر على دراسة الأهلية.

-النقر على أسباب عدم أهلية العائل.

-النقر على تقديم اعتراض.

-النقر على رفع المستندات إن وجدت.





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

