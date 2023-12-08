الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

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عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

مدرستي
منصة مدرستي
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تشكل منصة مدرستي، قناة تعليمية مهمة، يعتمد عليها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.اضافة اعلان

تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

ويمكن للمستخدم تفعيل حساب منصة مدرستي من خلال الدخول على تطبيق توكلنا، كما هو مبين في الخطوات التالية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

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