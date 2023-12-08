عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

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تشكل منصة مدرستي، قناة تعليمية مهمة، يعتمد عليها أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام. اضافة اعلان





تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445



الدخول إلى منصة مدرستي

