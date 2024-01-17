عاجل.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر

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أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:
خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشرخدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل
البريدي
خطوات تنفيذ الخدمة1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3ـ اختيار الأحوال المدنية.
4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
4 خدمات من خلال تعديل معلومات المستخدم
وكشفت منصة "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان
طريقة تنفيذ الخدمةوأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.
في وقت سابق، قالت "أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي،
أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر
أفراد، وأبشر أعمال.
أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية
تنفيذ 2.5 مليون عملية من خلال "أبشر
أفراد"وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من
2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية
تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.
ونفذت 25.874 عملية في خدمة بياناتي، و21.370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.405 تعريفات بفرد الأسرة، و8.740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6.890 بطاقة هوية بدل تالف.