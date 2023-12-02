عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 73 – لشهر ديسمبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل "يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك".

وأشار إلى أن الاعتراض على عدم الأهلية يكون "عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".



في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 30, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

