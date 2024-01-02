عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي.





الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض



يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



،، شاكرين لك أهلا بك ، حليمايمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك January 2, 2024

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريال للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-لتأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.